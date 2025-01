Pianetamilan.it - Lazio, l’ex falconiere Bernabè sui social: “Io non mollo mai” | VIDEO

Juan, ormai exdella, ha condiviso unsu propri canali: indossa un elmo, mostra Santa Rosa e .Juan, l'ormai exdellaallontanato dal Presidente Claudio Lotito dopo la diffusione delle immagini post operazione di protesi peniena, ha pubblicato un nuovosul suo account Instagram. Dopo le scuse, che il Presidente biancoceleste non è però disposto a prendere in considerazione, lo spagnolo ha girato unin cui prima legge un passaggio del discorso “The man in the arena” tenuto da Theodore Roosevelt, 26° Presidente degli Stati Uniti, durante una visita a La Sorbonne di Parigi nel 1910, poi mostra i suoi gioielli e indossa un elmo: "Io nonmai. Dopo essermi scusato, preferisco morire in piedi piuttosto che in ginocchio"