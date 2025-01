Viterbotoday.it - Lavori interminabili sulla Roma Nord al Pallone: "Visti i tempi, cosa accadrà con il cantiere del raddoppio?"

Leggi su Viterbotoday.it

di rinnovamento e messa in sicurezza del passaggio a livello n. 37 della ferrovia regionale-Viterbo, situato in via Piangoli nella località, frazione del Comune di Vitorchiano, avviati il 24 giugno 2024 e preper il completamento entro il 22 settembre 2024, risultano.