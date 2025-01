Ilgiorno.it - L’appello dell’artista Pupi Perati: “La vendita benefica di abiti a mio nome è una truffa”

Pavia, 20 gennaio 2025 – Un messaggio apparentemente innocente: “Ti dispiace se ti aggiungo alla mia nuova piattaforma di abbigliamento?” Chi lo riceve è indotto a pensare che l’artistasi sia lanciata in una nuova avventura, aprendo un nuovo brand di prodotti, ma in realtà è una. È la stessa artista a dirlo preoccupata perché qualcuno ha pensato bene di mettere ini vestiti “a scopo benefico”. “Sono sotto attacco di hacker su Facebook – dice-: ladiè falsa, è una. Qualcuno si è impadronito non solo del mio numero di cellulare e della mail, ma anche del mio account Facebook. Chiedo ai miei oltre mille amici di non rispondere alla richiesta e che mi blocchino, perché non stanno parlando con me bensì con un hacker”.