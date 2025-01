Ilrestodelcarlino.it - Ladri in casa. Spariscono 30mila euro

ancora in azione in provincia: da un’abitazione è sparito un bottino da. Il furto è avvenuto nei giorni scorsi in una zona isolata a Treia. La proprietaria di, rientrata dopo qualche giorno di assenza, si è accorta che i malviventi erano riusciti a scassinare una finestra e a entrare dentro. Nell’abitazione, usata saltuariamente dalla titolare, c’erano conservati parecchi oggetti di valore, e alla fine il bottino raccolto dalla banda si aggira sui. La donna non ha potuto fare altro che denunciare il furto subito ai carabinieri, che hanno avviato le indagini. Ihanno colpito ancora sabato sera, questa volta ad Appignano. In questo caso i proprietari sono usciti alle 21 e al loro rientro, a mezzanotte, hanno trovato una finestra al piano terra forzata.