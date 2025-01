Trentotoday.it - La vacanza in Alto Adige e l'acquisto di lingotti d'oro: scoperta truffa nazionale

Leggi su Trentotoday.it

È una coppia, una madre e una figlia residenti in provincia di Milano, ad aver denunciato la presuntache ha permesso al Nucleo di polizia valutaria della Guardia di finanza di Milano di eseguire cinque arresti (uno in carcere e quattro domiciliari) con l'accusa di associazione per.