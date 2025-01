Iodonna.it - La premier italiana unica leader di governo dell'Ue invitata all'insediamento del presidente degli Stati Uniti

Leggi su Iodonna.it

Giorgia Meloni arriva a Capitol Hill per assistere al giuramento di Donald Trump come. Con lei sono presenti il consigliere diplomatico Fabrizio Saggio e l’ambasciatrice Mariangela Zappia.iO Donna ©RIPRODUZIONE RISERVATAL'articolo Giorgia Meloni, l’arrivo a Capitol Hill per assistere al giuramento di Trump iO Donna.