La madre di Eva, Stefania Rocca in scena al Sociale

Un percorso tra due generazioni per riconoscere la diversità come un valore. Che cosa vuol dire essere? Nessuno nasce genitore e nessuna donna nasce. L’unica, vera, possibile guida è l’amore, uno scambio continuo tra genitori e figli, in un ascolto reale e sincero tra generazioni.