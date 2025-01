Quotidiano.net - La Lega rispolvera la lotta al velo:: "Stop all’interno dei luoghi pubblici, carcere per chi obbliga ad indossarlo"

a burqa e niqab (ilche copre anche il viso) nei. Latorna all’attacco su un suo cavallo di battaglia con una proposta di legge a prima firma del capogruppo in commissione Affari costituzionali alla Camera, Igor Iezzi, nella quale chiede una stretta sulla legge del 1975 che vieta, per motivi di sicurezza pubblica, di nascondere il viso in. Il testo del ‘75 prevede una deroga in caso di "giustificato motivo" che lapropone di cancellare. Il testo puntualizza, quindi, gli unici casi in cui il divieto non viene applicato, daidi culto alle gare con casco integrale. Non solo. Aggiunge un nuovo reato per punire chi costringe con violenza o minaccia qualcuno a indossare ilche può essere punito con ilfino a due anni e una multa fino a 30mila euro.