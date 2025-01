Ilfoglio.it - La fine woke di Trudeau

Leggi su Ilfoglio.it

In Canada non c’è alcun limite al numero di mandati che un funzionario eletto può ricoprire”, scrive sul Point Jonathan Kay, giornalista canadese. “Ciò che potrebbe sembrare una manna dal c. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti