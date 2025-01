Fanpage.it - La differenza di stipendio tra uomini e donne in Italia è sempre più alta: quanto vale

Nonostante gli sforzi per ridurre le disuguaglianze salariali, nel 2022 lelaureate inhanno guadagnato in media il 16,6% in meno rispetto ai colleghi maschi, evidenziando un persistente divario retributivo di genere. Questo fenomeno si manifesta anche in altre variabili come età, tipo di contratto e settore lavorativo. I dati Istat.