Juve le ultime su Yildiz e Conceiçao

(Adnkronos) – Finalmente è arrivata una vittoria per lantus che ha battuto in maniera convincente il Milan rilanciandosi per la lotta alla zona Champions League. E non mancano ulteriori buone notizie sul fronte degli infortuni. Thiago Motta, infatti, ha ritrovato in gruppo siache Conceicao nell’allenamento odierno con i due calciatori che dovrebbero essere regolarmente a disposizione dell’allenatore bianconero in vista dei prossimi impegni. L’attaccante turco oggi si è allenato in gruppo nella parte di seduta aperta ai media scongiurando l’infortunio che sembrava aver accusato nel match contro il Milan. Allenamento in gruppo anche per Weston McKennie reduce da un affaticamento al flessore. L’allenatore bianconero ha ritrovato anche Francisco Conceicao: il portoghese è tornato a lavorare con i compagni e quindi ha superato del tutto il suo infortunio.