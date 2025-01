Inter-news.it - Josep Martinez quanto è costato all’Inter? Arrivano le cifre ufficiali

leperriguarda l’arrivo in estate didal Genoa. Il club rossoblù le ha svelate nel suo bilancio.– In estate l’Inter ha deciso di rinforzare la propria porta acquistandodal Genoa. Il portiere spagnolo, secondo dietro a Yann Sommer, ha giocato solamente una partita ufficiale con la maglia nerazzurra. Ossia quella contro l’Udinese lo scorso 19 dicembre negli ottavi di finale di Coppa Italia. Una presenza e anche un clean sheet per lo spagnolo. Poi solamente panchina. Difficilmente, almeno in questa stagione, scalfire la titolarità di Sommer, portiere di assoluta esperienza internazionale e sempre sicuro tra i pali. Persi tratta di un periodo di apprendistato prima di prendersi nei prossimi anni definitivamente la porta dell’Inter.