Monzatoday.it - Job day in Brianza: tutte le aziende che cercano e le professioni più richieste

Leggi su Monzatoday.it

Se siete alla ricerca di un post di lavoro questa potrebbe essere l’occasione giusta per voi.Il Centro per l’impiego di Seregno, in collaborazione con il Comune di Triuggio e Manpower, organizza un job day. Una mattinata di preselezione per far incontrare ledel territorio con i.