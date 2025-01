Fanpage.it - Ivanka Trump con la borsa “reale” da quasi 6mila euro: all’Inauguration Day imita Kate e Meghan

Leggi su Fanpage.it

Tra gli invitati all'Inauguration Day di Donald, il 47esimo Presidente degli Stati Uniti, non poteva mancare sua figlia: ecco il look d'ispirazione reale che ha scelto per l'occasione.