Calcionews24.com - Italiano pre Bologna Borussia Dortmund: «Siamo molto cresciuti. Rimpianto? Rigiocherei quella partita. Sul mercato…»

Leggi su Calcionews24.com

, allenatore del, ha voluto rilasciare qualche dichiarazione in conferenza stampa suche sarà la gara contro ilIn conferenza stampa, l’allenatore delha voluto rilasciare qualche dichiarazione in vista della gara contro il. SUL MATCH CONTRO IL– «La affrontiamo come l’ultima in casa. L’obiettivo .