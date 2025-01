ITA Airways, dal 1 febbraio ripristinati i voli tra Roma-Tel Aviv

Leggi su Ildenaro.it

, 20 gen. (askanews) – ITAdal prossimo 1ripristinerà gradualmente i collegamenti traFiumicino e TelBen Gurion “inizialmente con una frequenza giornaliera diurna e dal 16anche con una frequenza notturna, compatibilmente con l’evoluzione dello scenario geopolitico”. I, spiega la Compagnia in una nota, avranno il seguente programma operativo: per il volo diurno partenza daFiumicino alle 09:10 e arrivo all’aeroporto di TelBen Gurion alle 13:30 (ora locale); per il volo notturno partenza daFiumicino alle 22:50 e arrivo all’aeroporto di TelBen Gurion alle 03:10 locali del giorno successivo. Per il volo diurno partenza da TelBen Gurion alle 14:30 (ora locale) con arrivo aFiumicino alle 17:15; per il volo notturno partenza da TelBen Gurion alle 05:15 (ora locale) con arrivo aFiumicino alle 08:05.