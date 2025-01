Europa.today.it - Israele rilascia 90 detenuti palestinesi, Hamas: "Manca un prigioniero"

Leggi su Europa.today.it

Sono statiti nella notte i primi 90che, in base all'accordo tra, sarebbero dovuti essere scarcerati in cambio della liberazione, avvenuta ieri, delle prime tre donne tenute ostaggio dal gruppo che detiene il potere a Gaza. In una nota, però,fa.