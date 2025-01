Lapresse.it - Insediamento Trump, Meloni: “Qui per rafforzare relazioni con Usa davanti alle sfide globali”

La presidente del Consiglio, Giorgia, è a Washington per partecipare alla cerimonia didella seconda Amministrazione Usa guidata da Donald. “Penso sia molto importante per una nazione come l’Italia, che ha rapporti estremamente solidi con gli Stati Uniti, dare una testimonianza della volontà di continuare e semmaiquella relazione, in un tempo in cui lesonoe interconnesse“, ha detto la premier rispondendo a una domanda sul significato del suo nuovo viaggio negli Usa. “Il senso” della mia visita “è questo”, ha concluso la premier.a chiesa St John’s per funzione religiosa conLa premier si è recata stamattina alla chiesa di St John’s, nei pressi della Casa Bianca, a Washington, per prendere parte alla funzione religiosa con il presidente eletto Donald, prima della cerimonia del giuramento in Campidoglio.