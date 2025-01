Iltempo.it - Insediamento Trump, il murale contro Meloni e Musk: cosa appare a Roma

Il secondo mandato di Donald, il ruolo di Elone il peso dell'Italia con Giorgiaunica leader dell'Ue all'delk presidente a Washington rappresentano un cortocircuito troppo forte per la galassia della sinistra. A poche ore dal giuramento del 47esimo presidente degli Stati Uniti, lo street artist Harry Greb torna a raccontare il suo punto di vista con un nuovo. "Optimus e il Ventriloquo" è il titolo dell'ultima opera apparsa nella notte nel cuore di, in via della Pilotta.viene rappresentato con il corpo del famoso robot di Elon(Optimus) e la faccia da burattino. Stessa sorte per un'accondiscendente Giorgiae un compiaciuto Emmanuel Macron. Sembrano tre pupazzi manovrati dal Ventriloquo Elon, soddisfatto di poter influenzare non soltanto il mondo economico ma adesso anche quello politico.