Perugiatoday.it - Iniziano i festeggiamenti per il centenario dell’Università per Stranieri con il concerto “Dalla lirica al musical”

Leggi su Perugiatoday.it

L’Università perdi Perugia inaugura le celebrazioni per ilfondazione con ilal”, organizzato in collaborazione con A.Gi.Mus. e in programma il 22 gennaio alle 18.00 nell’Aula Magna di Palazzo Gallenga. L’evento celebra anche i.