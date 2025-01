Agrigentonotizie.it - Incidente stradale sulla 640, auto si schianta contro autocisterna: un ferito

Leggi su Agrigentonotizie.it

Caosstatale 640 dopo unavvenuto nel tardo pomeriggio di oggi. A scontrarsi per cause in fase di accertamento sono stati un'mobile e un'cisterna al km 8,900.A rimanere ferita è stata la conducente della Fiat Panda, ma le sue condizioni sarebbero complessivamente buone.