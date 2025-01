Ilgiorno.it - Incidente in Val di Chienti. Muore bergamasco di 50 anni. Altri due feriti, uno è grave

In un terribile schianto ieri pomeriggio nelle Marche, sulla superstrada 77 della Val di, in direzione di Civitanova, ha perso la vita un cinquantenne, Cristian Pesce, residente a Ghisalba.due uomini pure di Ghisalba, tra cui il conducente della vettura, di 40, sono rimasti. Il traffico, nel punto dell’impatto, è stato deviato su strade secondarie per permettere le operazioni di soccorso. L’allarme ai soccorsi è stato dato poco prima delle 15. Il conducente della Renault Megane ha perso il controllo del mezzo, all’altezza dello svincolo di Caccamo, a Serrapetrona, e l’auto si è schiantata contro lo spartitraffico, fermandosi poi sulla rampa dell’uscita. L’impatto è stato piuttosto violento e uno dei passeggeri, il cinquantenne, seduto sul sedile posteriore, è morto sul colpo.