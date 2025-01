Leccotoday.it - Incidente a Lomagna: due automobilisti e una bambina finiscono in ospedale

Leggi su Leccotoday.it

, in via del Mulino, coinvolte tre persone e traffico in tilt.Il sinistro fra due veicoli si è verificato intorno alle 16.30 di lunedì, sul posto sono giunti in breve tempo numerosi mezzi di soccorso: le ambulanze della Croce Bianca di Merate, due, e della Croce Bianca di.