Bresciatoday.it - Incendio in azienda, danni per centinaia di migliaia di euro

Paurosoindomenica mattina a Rovato. Un capannone adibito allo stoccaggio di materiali per l'edilizia in Via Don Giovanni Prandelli, ha subitoperdidia seguito del rogo divampato intorno alle 11: all'origine delle fiamme, probabilmente, un corto.