Incendio fa crollare una parte del tetto di un edificio | tre famiglie evacuate a Castellina

Leggi su Corrieretoscano.it

MARITTIMA – Unin fiamme aMarittima, in provincia di Pisa, porta all’evacuazione dallo stabile degli occupanti di tre appartamenti. Una squadra dei vigili del fuoco di Pisa è intervenuta nella notte fra il 19 e il 20 gennaio in via del Commercio. All’arrivo sul posto l’già in fase avanzata e aveva interessato il locale sottoe circa metà del solaio di copertura. Sulla porzione a sud delera presente un impianto fotovoltaico incoinvolto nell’.Sul posto due mezzi ante l’ausilio dell’autoscala proveniente dalla sede centrale che ha estinto le fiamme e messo in sicurezza i luoghi dell’intervento.In supporto al comando di Pisa anche una squadra proveniente dal distaccamento di Cecina. L’di due piani è composto da tre appartamenti che sono stati dichiarati inagibili.