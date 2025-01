Trevisotoday.it - Incendio devasta officina privata, salvata dalle fiamme l'abitazione

Nella serata di ieri, domenica 19 gennaio, intorno alle 21, i vigili del fuoco sono intervenuti in via San Pio X a Caniezza di Cavaso del Tomba per l’di un ricovero attrezzi e un’ad uso privato. Nessuna persona è rimasta ferita. Le squadre dei vigili del fuoco arrivate da.