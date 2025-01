Palermotoday.it - Imprese digitali, alla Camera di commercio un webinar sulle nuove risorse del "Progetto Gilda"

Leggi su Palermotoday.it

Una nuova opportunità per permettere alle aziende di entrare nel mondo del digitale e per scoprire come nel “” si potrà avere un alleato strategico ed ampliare le conoscenze entrando in contatto con esperti del settore. Mercoledì prossimo, 22 gennaio, alle 10.30, si terrà un