Ilgiorno.it - Il TMax nascosto dietro un’auto. L’alt ignorato e la corsa in centro

Leggi su Ilgiorno.it

Ore 3.40 del 24 novembre, siamo in viale Monte Grappa angolo Rosales. Un vicebrigadiere e un carabiniere scelto, militari del Nucleo Radiomobile a bordo della Giulietta denominata "Volpe 40", notano due ragazzi su un: "Alla vista della pattuglia – annoteranno nel verbale d’arresto per resistenza del conducente – arrestavano la marcia e si nascondevanovettura, con la parte posteriore del motociclo rivolta verso il marciapiedi, già predisposti per procurarsi la fuga". Quella manovra induce i carabinieri a fare un controllo, ma alil conducente dà "improvvisamente gas". Parte l’inseguimento: lo scooter imbocca via Gioia e si infila nel tunnel di Porta Nuova; lì l’equipaggio "Volpe 91" prova a bloccarne la, ma il motociclista riesce a dribblarlo e a proseguire verso la stazione Garibaldi.