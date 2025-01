Lanazione.it - Il polpo sceglie l’anfora come “casa”. Il progetto funziona

Talamone (Grosseto), 20 gennaio 2025 – Arrivano i primi “inquilini” nelle anfore delladei Polpi, ideato dal pescatore talamonese Paolo Fanciulli, lanciato in collaborazione con l’attore comico Giovanni Storti, che ne è diventato il padrino, presenziando la scorsa estate all’ammaraggio dei primi piccoli manufatti di terracotta che dovrebbero costituire un ricovero per il cefalopode. Ladei Polpi: così rinasce l’ecosistema sott’acqua. Un artista noto sostiene ilIlè infatti una specie di cui è consentita la pesca ma che in realtà sta diminuendo in maniera esponenziale negli ultimi anni, soprattutto in base a quanto rilevato dai pescatori di tramaglio della piccola marineria che ne catturano molti meno rispetto al passato. Motivo questo che ha spinto l’onlus “Ladei pesci” a lanciare la scorsa estate la nova iniziativa legata al ripopolamento dei polpi, anche alla luce dei sequestri di migliaia di barattoli illegali fatti negli anni precedenti dalle istituzioni dopo l’intervento di Sea Sheperd, la formazione e di attivisti a difesa del mare che era giunta sulle coste maremmane con una loro barca per salpare tutti gli attrezzi illegali.