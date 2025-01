Firenzetoday.it - Il nuovo numero di Topolino parla in fiorentino

Leggi su Firenzetoday.it

Qui il link per seguire il canale whatsapp di FirenzeTodayZio Paperone e gli altri amici paperi cheno in. È l'eccezionale evento in occasione della “Giornata nazionale del dialetto e delle lingue locali” che celebra la ricchezza linguistica del nostro paese. Una giornata.