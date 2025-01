Arezzonotizie.it - "Il keu avvelena il Valdarno aretino, ma la Regione non ha previsto la bonifica sulla strada di Podere Rota"

Leggi su Arezzonotizie.it

"Nonostante l’approvazione di un fondo di 15 milioni di euro per ladi tre siti, si continua a ignorare l’enorme portata del problema. Ladi, ad esempio, è esclusa dalle bonifiche con l’assurda affermazione che lì il Keu non inquini, mentre il veleno è presente in.