Forlitoday.it - 'Il futuro del Ronco Lido': incontro pubblico al teatro della parrocchia di Santa Rita

Leggi su Forlitoday.it

Il comitato di quartiereorganizza unche ha come tema "Ildel". L'appuntamento si terrà giovedì alle 20.30 aldi, in via Carlo Seganti 54. Saranno presenti il vicesindaco Vincenzo Bongiorno, l'assessore Kevin Bravi e.