Ilfattoquotidiano.it - Il discorso di Trump 47° presidente: “Stop green deal, via milioni di migranti. Riprenderemo Panama, bandiera Usa su Marte”. Cos’ha detto

Dai comizi e gli annunci in campagna elettorale, aldi insediamento: Donaldinizia con prepotenza il suo mandato da 47esimodegli Stati Uniti, pronto a firmare immediatamente i primi ordini esecutivi. Undi insediamento per presentare “l’età dell’oro” che sta per cominciare, dice, rilanciando il suo motto “America first” e assicurando che da oggi “tutte le nazioni ci invidieranno e non ci lasceremo più sfruttare”. “Il declino americano è finito“, assicura il tycoon sottolineando di essere stato “salvato da Dio per rendere l’America di nuovo grande”, facendo riferimento al fallito attentato nel quale è rimasto ferito a un orecchio. Parla di dazi, di fine del, di trivellazioni, di guerra all’immigrazione e promette di “espandere i territori” americani: non solo cambiare il nome del Golfo del Messico in Golfo d’America, ma ribadisce anche l’intenzione di riprendere il controllo del canale di