Secoloditalia.it - Il “cerchio magico” di Donald Trump: chi sono i 24 uomini e donne “di ferro” che lo affiancheranno

Leggi su Secoloditalia.it

è pronto ad insediarsi e a lavorare per l’America, ancora una volta e con un team scelto appositamente per portare a termine gli obiettivi prefissati su immigrazione e crescita economica: 24 nomi scelti appositamente dal tycoon, tra, per cercare di fare la storia della nuova amministrazione repubblicana. Tra le figure più blasonate emerge chiaramente quella dell’imprenditore sudafricano Elon Musk, che ha supportato la campagna del leader repubblicano alle elezioni di novembre e che ora avrà l’incarico di riformare l’amministrazione: il suo nome è accostato a quello dell’amico David Sacks, anch’egli sudafricano ed esperto nel settore fintech, il quale si occuperà della gestione delle intelligenze artificiali. Anche Howard Lutnick, che dovrà gestire i piani commerciali degli Usa, è un amico di Musk e famoso per essere una celebrità di Wall Street.