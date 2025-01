Ilgiorno.it - Il casco volato via e l’uscita di strada

Dopo aver percorso viale Majno, viale Bianca Maria e viale Regina Margherita, il conducente del TMax, che in quel momento non ha ancora un nome, sterza a destra in via Besana e punta verso il Tribunale. In via San Barnaba vola via un: probabilmente è quello del passeggero. Ora la macchina più vicina allo scooter è la "Volpe 40", e così sarà fino alla fine. Tra rossi bruciati e pericolosi contromano, la scena si sposta in via Ripamonti: i due veicoli sono vicinissimi, siamo quasi all’incrocio con via Quaranta. Il motociclista prova a sterzare a sinistra, ma non riesce a completare la manovra; la Giulietta gli è dietro, con i freni già pinzati. Lo scooter va dritto e si ribalta sulla fiancata sinistra contro un’aiuola. La gazzella finisce contro il semaforo.