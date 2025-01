Calcionews24.com - Hayen pre Club Brugge Juve: «I bianconeri hanno cambiato tanto. Da bambino adoravo molto quel fuoriclasse»

Leggi su Calcionews24.com

, tecnico dei nerazzurri, ha voluto rilasciare qualche dichiarazione in vista di. Ecco le parole in conferenza stampa In vista del match di Champions League, Nickyè intervenuto in conferenza stampa parlando dila che sarà. Ecco le dichiarazioniNTUS – «Io ero un tifoso di Del Piero, perlo ho sempre .