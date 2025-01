Quotidiano.net - Han Zheng: 'Relazioni economiche e commerciali, una priorità per Cina e Usa'

Il vicepresidente cinese Han, incontrando domenica a Washington il vicepresidente eletto americano JD Vance, ha detto che "lesono questioni importanti di comune preoccupazione". Malgrado le differenze e le frizioni, "gli interessi comuni e lo spazio per la cooperazione-Usa sono enormi", ha riferito l'agenzia statale Xinhua. Pechino "è disposta a collaborare per promuovere uno sviluppo stabile, sano e sostenibile dellebilaterali", ha aggiunto Han, che parteciperà alla cerimonia di insediamento di Donald Trump alla Casa Bianca come inviato speciale del presidente Xi Jinping.