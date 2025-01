Tvzap.it - Grave lutto per Filippa Lagerback, l’annuncio da Fazio

Leggi su Tvzap.it

Personaggi tv.perda. MarikaLagerbäck, classe 1973, è una conduttrice televisiva, showgirl ed ex modella. Oggi la donna è uno dei volti noti del programma del Nove Che tempo che fa condotto da Fabioe con Luciana Littizzetto. Nel corso dell’ultima puntata in diretta il padrone di casa ha fatto sapere chenon era presente in studio a causa di un. (ARTICOLO IN AGGIORNAMENTO)L'articoloperdaproviene da TvZap.