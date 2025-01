Lapresse.it - Grande Fratello, stasera nuova puntata: anticipazioni e news

E’ in programma oggi lunedì 20 gennaio in prima serata su Canale5 unadelcondotto da Alfonso Signorini.Nel corso della, Pamela racconterà il suo dolore per la scomparsa delminore Manuel, che da due anni ha fatto perdere le sue tracce. A darle una carezza, però, sarà sua mamma Cinzia.Le nomination e le polemicheIl 127esimo giorno di permanenza in Casa potrebbe riservare un colpo di scena che stupirà tutti. E, questa sera, ben 8 concorrenti sono a rischio eliminazione. In nomination ci sono Alfonso, Bernardo, Eva, Javier, Maxime, Pamela, Stefania e Zeudi.Spazio anche al punto di vista di Stefania Orlando su Shaila e Lorenzo, da lei definiti “un’associazione a vincere”. La concorrente critica gli atteggiamenti sempre eccessivi in ogni loro manifestazione, dai litigi chiassosi alla pace teatrale.