Davidemaggio.it - Grande Fratello 18: stasera un ‘colpo di scena’, l’eliminato e lo scontro Stefania vs Shaila-Lorenzo

Anticipazioni ventiquattresima puntata di lunedì 20 gennaio 2025In diretta su Canale 5, Alfonso Signorini conduce la ventiquattresima puntata del reality. Al suo fianco le opinioniste Cesara Buonamici e Beatrice Luzzi, insieme a Rebecca Staffelli in postazione social.Il 127° giorno di permanenza nella Casa potrebbe riservare un colpo di scena che stupirà tutti. Una ‘sorpresa’ che andrà ad aggiungersi all’eliminazione: uno dei nove concorrenti al televoto – Alfonso, Bernardo, Emanuele, Eva, Javier, Maxime, Pamela,e Zeudi – dovrà infatti abbandonare il gioco.Spazio anche allotrae la coppia, definita dalla Orlando “un’associazione a vincere”. La concorrente è critica per gli atteggiamenti sempre eccessivi dei due, dai litigi chiassosi alla pace fino alla passione, tutto in maniera sempre molto teatrale.