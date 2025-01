Davidemaggio.it - Grande Fratello 18, diretta ventiquattresima puntata: ripescaggio tra gli eliminati (e ritirati)

Anticipazionidi lunedì 20 gennaio 2025Insu Canale 5, Alfonso Signorini conduce ladel reality. Al suo fianco le opinioniste Cesara Buonamici e Beatrice Luzzi, insieme a Rebecca Staffelli in postazione social.Il 127° giorno di permanenza nella Casa potrebbe riservare un colpo di scena che stupirà tutti. Una ‘sorpresa’ che andrà ad aggiungersi all’eliminazione: uno dei nove concorrenti al televoto – Alfonso, Bernardo, Emanuele, Eva, Javier, Maxime, Pamela, Stefania e Zeudi – dovrà infatti abbandonare il gioco.Spazio anche allo scontro tra Stefania e la coppia Shaila–Lorenzo, definita dalla Orlando “un’associazione a vincere”. La concorrente è critica per gli atteggiamenti sempre eccessivi dei due, dai litigi chiassosi alla pace fino alla passione, tutto in maniera sempre molto teatrale.