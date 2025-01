Quotidiano.net - Giuramento Donald Trump: la giornata dell’insediamento in diretta. Meloni a Washington

Leggi su Quotidiano.net

Roma, 20 gennaio 2025 – E’ il giornodicome presidente degli Stati Uniti. La premier italiana Giorgiaè a, dove assisterà alla cerimonia. Fra i primissimi temi sul tavolo del nuovo presidente ci saranno Tiktok, l'Ucraina e i migranti. Il presidente potrebbe firmare un ordine esecutivo per "salvare" il social network subito dopo il suo: una mossa che farebbe aumentare le tensioni con i legislatori repubblicani contrari alla app. Secondo i media inoltrevorrebbe sentire Putin a breve, per discutere su un incontro nei prossimi mesi sull'Ucraina. La presidente del Messico Claudia Sheinbaum ha inviato un messaggio in risposta all'annuncio didi rimpatri di massa: “Non siamo la colonia di nessuno”. (DIRE) New York, 20 gen.