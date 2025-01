Quotidiano.net - Giuramento di Donald Trump: cerimonia al Capitol con 600 ospiti selezionati

Una Rotonda per soli 600: è la capienza dei posti a sedere del cuore deldovegiurerà oggi come 47/mo presidente Usa dopo il trasferimento dellaall'interno per il gelo artico. Ci saranno i familiari die Vance, i giudici della Corte suprema, gli ex presidenti (Bush, Clinton, Obama con le rispettive mogli a parte Michelle), i capi delle commissioni di Camera e Senato oltre alla leadership del Congresso. Quindi dignitari stranieri ed'onore, tra cui la premier italiana Giorgia Meloni, unico capo di governo europeo presente, il presidente argentino Javier Milei, il vicepresidente cinese Han Zheng. In forse molti grandi donatori ma non certo Elon Musk, Mark Zuckerberg, Jeff Bezos e altri ceo di Big Tech.