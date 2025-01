Sport.quotidiano.net - Girone A. Lumezzane nel buio. Ride solo la Clodiense

(Brescia)Ilsi scotta con l’Unionfanalino di coda. La squadra di Franzini nonnon riesce a conquistare la seconda vittoria consecutiva e a consolidare la sua posizione in zona playoff, ma deve arrendersi davanti alle punture della squadra veneta, profondamente rinnovata dal mercato di gennaio. Grande delusione al termine della gara per i rossoblù, ai quali non sono bastate diverse occasioni da gol e una nutrita collezione di tiri dalla bandierina (8-1) per riuscire a raddrizzare la situazione dopo il vantaggio firmato dai veneziani che, con l’arrivo in panchina dell’esperto Tedino (in Serie B con Palermo, Entella e Pordenone) vogliono credere nella salvezza. Sul fronte opposto i valgobbini non sono riusciti a ripetere la prova di grande grinta messa in mostra con il Lecco e sono tornati a stentare al momento di concludere.