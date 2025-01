.com - Gianna Nannini live nell’estate 2025 al Circo Massimo e alla Reggia di Caserta

Il tour estivodisi arricchisce di due concerti speciali, aldi, i bigliettiarricchisce la sua estate in musica con due nuovi speciali rock show aldi Roma il 26 giugno ediil 17 settembre. I biglietti per i due nuovisono disponibili da oggi alle ore 16:00 su Ticketone. I biglietti del tour estivo Sei nell’anima – Festival European Lege dello speciale show all’Arena di Verona sono disponibili su Ticketone. Maggiori info sul sito di Friends & Partners.Ilaldi Roma – organizzato da Friends & Partners e The Base in collaborazione con l’Assessorato ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda di Roma Capitale – e ildisi uniscono al grande progetto Sei nell’anima che, oltre al tour indoor tutto sold out concluso a dicembre eleg estiva Sei nell’anima – Festival European Leg, comprende l’album Sei nel l’anima(Columbia Records/Sony Music Italy), il film Sei nell’anima liberamente tratto dal libro autobiografico Cazzi miei (2016), ristampato per l’occasione con il titolo Sei nell’anima (Cazzi miei).