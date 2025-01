Lanazione.it - “Geppetto”: la magia del legno e dell’immaginazione al Teatro alla Misericordia per la stagione dei ragazzi

Arezzo, 20 gennaio 2025 – Domenica 26 gennaio, ildi Sansepolcro apre nuovamente le porte alpercon lo spettacolo “” con Debora Mattiello, un’affascinante rilettura di Tonio de Nitto della fiaba di Pinocchio, attraverso la celebrazione del lavoro artigiano e della tradizione toscana. In questa particolare interpretazione,non è solo un falegname povero, ma un vero artista delche vive in una città di falegnami, dove mani sapienti trasformano ilin meraviglie. Sul palco, un banco di lavoro e gli attrezzi del mestiere diventano strumenti di pura immaginazione, dando vita a mondi lontani e a invenzioni quotidiane come i giochi di un tempo. Lo spettacolo non si limita a raccontare Pinocchio, ma esplora anche le radici della Toscana e la forza rigeneratrice della fantasia, invitando grandi e piccoli a riscoprire la bellezza del creare con le proprie mani.