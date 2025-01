.com - George Hoyningen-Huene, glamour e avanguardia. Palazzo Reale, Milano

Leggi su .com

Oltre 100 fotografie raccontano l’importanza che(1900-1968) ha avuto nello sviluppo della fotografia di moda.Dal 21 gennaio al 18 maggio 2025, è in programma ala mostra “”, promossa da Comune di– Cultura e prodotta dae CMS.Cultura in collaborazione con l’Archivio(Stoccolma, Svezia), con il patrocinio del Ministero della Cultura e dell’Institut Français, per celebrare, a 125 anni dalla nascita, uno dei pionieri della fotografia di moda.Curata da Susanna Brown, per oltre dodici anni curatrice del Victoria & Albert Museum di Londra, l’esposizione – prima assoluta in Italia – si compone di oltre 100 fotografie, distribuite in 10 sezioni, con stampe al platino che esaltano lo stile elegante e sobrio del fotografo, oltre a sottolineare il suo uso innovativo delle tecniche di stampa e le influenze artistiche che ne segnarono il lavoro.