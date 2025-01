Fanpage.it - Gasperini mette l’Atalanta al muro: “Con lo Sturm Graz serve un solo risultato, l’ultima è a Barcellona”

Leggi su Fanpage.it

Gian Pierosgombra il campo da possibili alibi e scusanti: contro lol'Atalanta devevincere: "Anche se non è l'unica cosa che conta ed è fondamentale come vinci". Ma i 3 punti per una sera saranno più importanti del resto: "Ci giochiamo in casa i playoff, l'ultima è a Barcellona."