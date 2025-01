Sbircialanotizia.it - Fuga di gas dalla stufa, morto un uomo in provincia di Imperia

La tragedia a Diano Marina. Intossicati anche la moglie della vittima e un soccorritore del 118 Unla scorsa notte in un appartamento di via della Meloria, a Diano Marina, indi, per intossicazione da monossido di carbonio causata da unacatalitica. Intossicati anche la moglie dell'e un .L'articolodi gasunindiè stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine.