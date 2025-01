Inter-news.it - Friis in conferenza stampa prima di Sparta Praga-Inter: giorno e ora

Come Simone Inzaghi, anche Larssi presenterà indi. Ecco quando è previsto l’appuntamento in vista della sfida di Champions League.NUOVA SFIDA – Mercoledì sera arriva un nuovo appuntamento in Champions League. Ad affrontarsi ci saranno, per la sfida valida per la settima giornata dellafase. I nerazzurri di Simone Inzaghi, reduci da un ottimo percorso in Europa, si presenteranno allo Stadion Letná diper il fischio d’inizio previsto alle ore 21.00.della sfida Lars Farris, allenatore dei cecoslovacchi, presenterà la gara in. Di seguito tutte le informazioni utili su come seguire l’vista del mister degli avversari.Le informazioni sulladidiINFO – Simone Inzaghi ha pochi giorni a disposizione per preparare, dopo la vittoria in campionato sull’Empoli di ieri sera.